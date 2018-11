CZ stopt vergoeding enkele alternatieve behandelingen

De grote verzekeraar CZ stopt in 2019 met het vergoeden van enkele alternatieve therapieën in de aanvullende zorgverzekering omdat uit onderzoek blijkt dat hun verzekerde klanten die ’belachelijk’ vinden. Dat schrijft De Telegraaf.

Volgens woordvoerder Marie-José van Gardingen van CZ morden klanten al langer over bepaalde vormen van alternatieve zorg die worden vergoed. Behandelingen als reïncarnatietherapie, ayurvedische geneeskunde en craniosacraal therapie zijn niet langer terug te vinden in het aanvullende pakket.



De circa 3500 therapeuten van de niet vergoede complementaire zorgvormen én hun patiënten staan op hun achterste benen over het besluit. Een petitie is inmiddels ruim 18.000 keer getekend en wordt vrijdag overhandigd aan CZ, waaronder ook OHRA en Nationale Nederlanden vallen. (ANP)