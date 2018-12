Marijke van Putten in raad van commissarissen Domus Magnus

Marijke van Putten is per 20 november toegetreden tot de raad van commissarissen van woonzorgorganisatie Domus Magnus. De raad van commissarissen is daarmee uitgebreid naar drie personen.

Dat meldt Domus Magnus op 12 december. Naast Marijke van Putten bestaat de raad van commissarissen uit Ron?Icke,?voorzitter sinds 2011, en Albert Arp die in 2015 benoemd werd tot lid.

GGZ Noord-Holland-Noord

Marijke van Putten werkt sinds 2003 bij GGZ Noord-Holland-Noord, eerst als directeur behandelzaken, later als directeur innovatie. Sinds 2012 is zij lid van de raad van bestuur GGZ Noord-Holland-Noord. Na een uitgebreide selectie heeft de centrale cliëntenraad van Domus Magnus besloten dat Marijke van Putten namens de bewoners het woord zal voeren op het hoogste niveau in de organisatie.

Zelfstandig

Domus Magnus is een landelijke woonzorgorganisatie die intensieve particuliere ouderenzorg biedt op kleinschalige locaties. Ouderen wonen?zelfstandig in een appartement inclusief de aanwezigheid van 24-uurszorg, een eigen behandelteam en dienstverlening zoals de wasservice, maaltijdvoorziening door een chef-kok en een welzijnsprogramma op alle locaties. De zorg wordt geleverd met eigen personeel.