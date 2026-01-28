Leyhoeve Zorg benoemt nieuwe leden raad van toezicht

Leyhoeve Zorg heeft sinds 1 januari 2026 weer een complete raad van toezicht met de benoeming van Adriaan Nolst Trenité en Anneke Groenenberg. Ze zijn de opvolgers van Roelof Jonkers en Hans de Goeij, die in oktober 2025 zijn gestopt als toezichthouders.

Adriaan Nolst Trenité is per 13 november 2025 benoemd tot lid van de raad van toezicht van Leyhoeve Zorg B.V. Hij heeft ervaring in de bankensector en gaat binnen de raad van toezicht de portefeuille bedrijfsvoering doen. Daarnaast maakt hij deel uit van de audit- en remuneratiecommissie en treedt hij op als aanspreekpunt voor de business controller zorg.

Anneke Groenenberg is per 1 januari 2026 toegetreden op voordracht van de cliëntenraden Groningen en Tilburg en de ondernemingsraad. Zij beschikt over brede ervaring binnen de zorgsector. Groenenberg maakt deel uit van de commissie kwaliteit en fungeert als contactpersoon voor de cliëntenraden.

Nieuwe voorzitter raad van toezicht

Andreas Reigersman, sinds 2021 lid van de raad van toezicht, vervult sinds 1 oktober 2025 de functie van voorzitter. Daarnaast neemt hij zitting in de audit- en remuneratiecommissie en is hij het aanspreekpunt voor de ondernemingsraad. Reigersman: “Met de benoemingen van Anneke Groenenberg en Adriaan Nolst Trenité is de raad van toezicht weer op volle sterkte. Als raad van toezicht beschikken wij over een brede mix van expertise en maatschappelijke betrokkenheid. Dit stelt ons in staat om onze toezichthoudende rol richting Leyhoeve Zorg optimaal te vervullen, in het belang van kwalitatieve en toekomstbestendige zorg voor onze bewoners.”

Leyhoeve

Leyhoeve Zorg B.V heeft twee woonzorgcentra: in Tilburg en Groningen. Daarnaast is de ambitie om een derde locatie in Vught te starten. In de locatie in Tilburg was in november 2025 brand.