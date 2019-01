Charim sluit groene contracten voor stroom en gas

Ouderenzorgorganisatie Charim gaat vergroenen. De instelling, met vijftien locaties in de regio’s Veenendaal en Zeist, heeft een contract afgesloten met Nuon/Vattenfall voor groene stroom en CO2-neutrale gasinkoop.

Dat meldt Charim op 9 januari. Nuon/Vattenfall en Charim investeren daarnaast in zes laadpunten voor elektrische auto’s bij het kantoor van Charim in Veenendaal.

Ambities

Het sluit aan bij de vier ambities die Charim in haar beleidsplan heeft geformuleerd: naast ‘een tevreden cliënt’, ‘een tevreden medewerker’ en ‘blijvend leren en verbeteren’ geeft de zorggroep ook invulling aan haar vierde ambitie: ‘respect voor de omgeving.’ Charim ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen als een van haar taken en partners als Nuon/Vattenfall helpen daarbij. Daarnaast werkt Charim aan betere afvalscheiding op alle locaties, papierreductie en het beperken van afval en gebruik van fossiele brandstoffen. De zorginstelling zegt in haar inkoopbeleid ook mee te wegen of partners zelf ook maatschappelijk verantwoord ondernemen.