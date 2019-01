Oud-CWZ-bestuurder geeft interim leiding aan Pro Persona Groep

Oud-ziekenhuisbestuurder Bart Bemelmans is aangesteld als interim-bestuurder van Pro Persona Groep. Bemelmans gaat op 1 februari aan de slag als interim-bestuurder bij de ggz-aanbieder in Wolfheze.

De tijdelijke aanstelling van Bemelmans volgt op het vertrek van bestuursvoorzitter Ron Akkerman, die in oktober aangaf na twaalf jaar bij Pro Persona toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Bemelmans zal bij Pro Persona samen met Cecile Exterkate de raad van bestuur vormen.

Bemelmans begon zijn carrière als uroloog in het Radboud UMC in Nijmegen. De benoeming tot hoogleraar/afdelingshoofd van de afdeling urologie van het VUmc bracht hem naar Amsterdam. Vervolgens bekleedde hij bestuurlijke functies in ziekenhuizen in de kop van Noord-Holland, Weert en –als laatste- het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.