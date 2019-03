Inspectie heft verscherpt toezicht Buurtzuster-locatie Zuidlaren op

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op woonzorgcentrum Zuidlaarder Hout in Zuidlaren van thuiszorgorganisatie De Buurtzuster opgeheven. De Buurtzuster is failliet gegaan en biedt geen zorg meer aan op de locatie. Daarom sluit de inspectie het extra toezicht af.

Zuidlaarder Hout was een kleinschalig woonzorgcentrum met ruimte voor maximaal 25 mensen. Er werd voornamelijk zorg verleend aan mensen met dementie. In oktober 2018 zag de inspectie dat de kwaliteit van de geboden zorg onvoldoende was. De inspectie stelde woonzorgcentrum Zuidlaarder Hout daarom onder verscherpt toezicht.

Tijdens het verscherpt toezicht ging Thuiszorg de Buurtzuster failliet. De curator kreeg tot 1 februari 2019 de tijd om te zorgen voor een oplossing voor de cliënten van De Buurtzuster. De inspectie heeft vastgesteld dat alle cliënten van de failliete organisatie per 1 februari 2019 zorg ontvangen van andere zorgaanbieders. Het verscherpt toezicht is hierop beëindigd.