Frankenlandgroep koopt omliggende panden op

De Frankelandgroep in Schiedam koopt een aantal omliggende panden op om er kantoorruimte en leslokalen voor praktijkbegeleiders in te richten. Daarnaast wordt gekeken hoe het verpleeg- en verzorgingshuis kan worden uitgebreid.

De Frankelandgroep greep haar kans toen het pand van de buren, waar een gehoorapparatenwinkel was gevestigd en het huis erboven achter elkaar leeg kwamen te staan. De architect heeft al plannen gemaakt. Voor het einde van het jaar moet de verbouwing gereed zijn.

Extra ruimte

Op deze manier kan worden voorkomen dat de instelling appartementen moet opofferen aan kantoorruimte. In de nieuwe panden komt werkruimte voor de maatschappelijke dienst en voor de ict-afdeling.



Ook voor bewoners wil Frankenland extra ruimte creëren. Dat is nodig, want de instelling heeft ongeveer 170 mensen op de wachtlijst staan. Het zoekt daarom naar mogelijkheden om uit te breiden in de nabije omgeving. De precieze locatie daarvoor is nog niet bekend.