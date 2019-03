CZ kiest voor continuïteit met nieuwe bestuursvoorzitter

Joep de Groot wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar CZ. Hij volgt op 1 mei Wim van der Meeren op. De Groot is sinds 2010 lid van de raad van bestuur van CbusineZ, de innovatie- en participatiemaatschappij van CZ.

De 48-jarige De Groot heeft zich de afgelopen jaren met zijn team bij CbusineZ sterk gemaakt om doorbraken te realiseren om de zorg voor de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden. Niet alleen op het gebied van eHealth, hulpmiddelen en robotica, maar ook met initiatieven met ziekenhuizen en artsen om dure geneesmiddelen weer betaalbaar te krijgen.

De Groot studeerde Informatiekunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkte onder meer bij DSM en startte daarna het strategisch adviesbureau The Essence Consulting. Voordat hij bij CbusineZ aan de slag ging was hij tussen van 2007 tot 2010 al actief bij CZ als interim-directeur marketing. De raad van commissarissen van CZ is verheugd over de benoeming. “Wij zijn blij met deze interne opvolging”, aldus voorzitter Harry Hendriks. “Dat is ook goed voor de continuïteit.”

Stempel

De Groot volgt in zijn nieuwe rol Wim van der Meeren op die ruim tien jaar leiding gaf aan CZ. Van der Meeren maakte in augustus 2018 bekend zijn bestuursvoorzitterschap te willen neerlegggen om zich onder meer intensiever met fotografie te kunnen bezig houden. Van der Meeren heeft gedurende zijn bestuursvoorzitterschap niet alleen een duidelijk stempel op de koers van CZ gedrukt, maar met zijn pleidooi voor 'creatieve destructie' ook het landelijke debat over zorgkwaliteit en volumenormen aangezwengeld. Mede hierom voerder Van der Meeren drie maal de Skipr 99 van invloedrijke beslissers in de zorg aan.