Inspectie geeft Olcea aanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Olcea Nieuwe Zorglandschap een aanwijzing gegeven. Het is Olcea na een langdurig verscherpt toezicht niet gelukt om alle geconstateerde tekortkomingen weg te nemen en daarmee de kwaliteit en veiligheid van de zorg te borgen.

De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in de huidige aansturing van Olcea, dat thuiszorg levert in Hengelo en Enschede en in beide steden een locatie voor dagbesteding heeft. Ook de cliëntveiligheid is bij Olcea in het geding, aldus de IGJ.

Olcea moet daarom verbetermaatregelen doorvoeren ter waarborging van kwalitatief goede zorg en zo de huidige situatie verbeteren. Met de aanwijzing wil de inspectie bereiken dat de noodzakelijke verbetermaatregelen alsnog worden getroffen en er op de structurele naleving daarvan adequaat wordt gestuurd.

Olcea heeft vier maanden de tijd gekregen. Als de zorginstelling niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.