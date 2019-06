Amsterdam en curatoren Slotervaart verdiepen conflict voor de rechter

Het conflict tussen de gemeente Amsterdam en de curatoren van het failliete MC Slotervaart over de eigendom van het pand heeft zich alleen maar verdiept, zo bleek op 26 juni tijdens het hoger beroep voor de rechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank.

De gemeente vecht daar het besluit van 4 juni 2019 aan dat de curatoren gewoon kunnen doorgaan met de verkoop van het Slotervaartziekenhuis aan vastgoedinvesteerder Zadelhoff Beheer, en zij geen rekening hoeven houden met het voorkeursrecht van de gemeente. De zitting draaide ook om de vraag of de curatoren verplicht zijn tot een onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de rol van aandeelhouders Loek Winter en Willem de Boer hierin. Zadelhoff biedt 45 miljoen euro voor het vastgoed van het failliete ziekenhuis. De vastgoedinvesteerder wordt gezien als geldschieter voor Loek Winter en Willem de Boer. De 45 miljoen euro wordt gebruikt voor hun plan om de panden van MC Slotervaart te verhuren aan zorgpartijen en om er woningen te ontwikkelen voor medisch personeel. De gemeente Amsterdam bood 35 miljoen voor de Slotervaartpanden. Dat bod werd maandag door de curatoren afgewezen.

Tunnelvisie

Tijdens de zitting verwijt de gemeente de curatoren een ‘tunnelvisie’, waarin alleen een deal met vastgoedbedrijf Zadelhoff tot een gunstige afwikkeling van het faillissement kan leiden, zo schrijft Het Parool. De curatoren betichten het stadsbestuur van een ‘eendimensionale blik’, waarbij alles op alles wordt gezet om het vastgoed van MC Slotervaart in handen te krijgen, mogelijk om er woningen neer te zetten. De partijen zijn niet bereid om door mediation dichter bij elkaar te komen. De gemeente vindt dat het plan-Zadelhoff nog veel te onduidelijk is. Bovendien verwijt Amsterdam de curatoren onduidelijkheid te zijn over de schulden van Slotervaart. Pas als er meer duidelijkheid is, kan de gemeente opnieuw een bod doen.

Honder procent akkoord

De curatoren zeggen dat een onderzoek niet nodig is bij een zogenaamd ‘honderd procent akkoord’, dat er ligt met Zadelhoff. Want dan is er geen tekort. Een onderzoek zou de deal alleen maar in gevaar brengen, vinden de curatoren. Bovendien hebben Loek Winter en Willem de Boer toegezegd mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek nadat de deal is afgesloten. Zij zullen in dat geval hun aandelen overdragen aan Zadelhoff en kunnen deze alleen terug krijgen als uit onderzoek blijkt dat het faillissement hen niet valt aan te rekenen.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.