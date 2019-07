Aantal wanbetalers zorgverzekering daalt flink

Het aantal mensen dat de zorgverzekeringspremie niet of niet op tijd betaalt is met ruim een derde gedaald. Eind 2014 waren er circa 325.000 wanbetalers, nu nog ongeveer 215.000. Persoonlijk contact en betalingsregelingen op maat hebben geholpen. Minister Bruno Bruins (medische zorg) wil een verdere daling zien te bereiken, meldt hij.

"Goed nieuws dat het aantal wanbetalers blijft dalen dankzij inspanningen van alle partijen. Om dat voort te zetten breid ik de huidige uitstroomregeling uit naar mensen onder bewind. Hiermee bieden we opnieuw een groep mensen nieuw perspectief", aldus de bewindsman.



Voor mensen die zes maanden de zorgpremie niet betalen, geldt daarna een hogere premie, bedoeld om ze aan te zetten een betalingsregeling te treffen. Voor bijstandsgerechtigden die de betalingsregeling drie jaar zorgvuldig naleven wordt eventuele resterende schuld kwijtgescholden. Door een wijziging in de uitstroomregeling gaat dat nu per direct ook gelden voor mensen die onder bewind staan. (ANP)