Twee medicijnen tegen ebola lijken veelbelovend

Er zijn vorderingen omtrent nieuwe medicijnen tegen ebola. Een internationale onderzoeksgroep heeft in Congo vier experimentele medicijnen tegen de besmettelijke ziekte getest. Twee daarvan lijken veelbelovend.

De onderzoekers melden dat meer dan 90 procent van de patiënten de dodelijke ziekte kan overleven wanneer ze nog weinig van het ebolavirus in hun bloed hebben. De twee medicijnen die effectief lijken te zijn, bevatten antilichamen die het ebola-virus bevatten. Ze zijn nog niet officieel goedgekeurd, maar worden wel al

Overlevingskansen beïnvloeden

Naast onderzoek naar de beste behandelingen voor ebola, wordt ook op andere manieren geprobeerd om overlevingskansen te beïnvloeden. Er wordt samengewerkt om gevallen te identificeren en zo snel mogelijk zorg te bieden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is dit essentieel voor het beëindigen van de uitbraak.

Ebola stak in augustus 2018 de kop op in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. In een jaar tijd zijn bijna 1900 patiënten overleden. In juli van dit jaar luidde de WHO nog de noodklok wegens de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo.

Maasstad

In Nederland was het ook even spannend: in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam meldde zich woensdagavond een vrouw van wie gedacht werd dat zij mogelijk met ebola was besmet. De Veiligheidsregio Rijnmond meldde kort na middernacht dat er geen sprake was van ebola, zo bleek uit nader onderzoek.