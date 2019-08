Zeeland Care toont ambitie met landelijk overnameoffensief

Zeeland Care wil binnen vijf jaar een derde van alle maatschappen kaakchirurgie in Nederland overnemen. De zelfstandige kliniek voor kaakchirurgie streeft er naar om vijftien van de 42 maatschappen in Nederland in te lijven.

Dat zegt directeur Charles Versluijs in een interview met Omroep Zeeland. Vooralsnog opereert Zeeland Care nog vanuit vijf locaties in Vlissingen, Terneuzen, Goes, Zierikzee en Bergen op Zoom. Door de samenwerking met Franciscus Gasthuis & Vlietland komen daar binnenkort ook locaties in Rotterdam bij. Blijkens de berichtgeving van Omroep Zeeland zijn er vergevorderde uitbreidingsplannen voor vier locaties elders in Nederland. In totaal heeft Zeeland Care voor vijftien locaties businessplannen klaar liggen. Om de landelijke ambities te onderstrepen heeft Zeeland Care de naam per 1 augustus veranderd in MKA Groep. MKA staat voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Oprichting

Zeeland Care werd in 2012 opgericht door ondernemer Henk van Koeveringe, vooral bekend als eigenaar van Roompot-vakantieparken, en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). In eerste instantie richtte Zeeland Care zich behalve op kaakchirurgie, ook op nierdialyse, pijnbehandeling, oogheelkunde, orthopedie en plastische chirurgie. In 2017 verhuisde de nierdialyse met het ADRZ mee, dat in datzelfde jaar afstand deed van zijn minderheidsaandeel van 49 procent. Sinds begin dit jaar houdt Zeeland Care zich nog uitsluitend met kaakchirurgie bezig.

Naar eigen zeggen is de MKA Groep het grootste zelfstandig behandelcentrum voor kaakchirurgie in Nederland. Als straks de afdelingen kaakchirurgie in Rotterdam openen, werken er bij de MKA Groep zeventien kaakchirurgen.