Espria krijgt twee nieuwe commissarissen

Zorgconcern Espria benoemt per 1 september Jeanine Holscher en Marc van den Berg als lid van de raad van commissarissen van Espria. Zij volgen Barbara Fransen en Paul Loven op.

Holscher wordt benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad en volgt Barbara Fransen op. Holscher is lid van de Raad van Bestuur van Mirage Retail Group en CEO van het bedrijfsonderdeel Big Bazar.

“Wat ik in mijn dagelijkse werk in de detailhandel heel belangrijk vind, is om áltijd vanuit het klantperspectief te werken; hoe leveren we voor hen meerwaarde?”, motiveert Holscher de keuze voor de zorg. “Ik vind het een eer dat ik nu deze ervaring kan inzetten voor de zorg. Het gezamenlijke uitgangspunt van de zorgorganisaties binnen Espria ligt heel dicht bij mijn persoonlijke waarden: mensen zoveel mogelijk in hun kracht brengen, en jezelf zijn en blijven. Dit ondersteun ik dan ook van harte.”

Betekenisvol

Van den Berg volgt Paul Loven op als voorzitter van de Audit commissie en werkt bij PGGM als Managing Director IT Beleid, Innovatie en Services. “De zorg is een sector waar ik me graag voor inzet, in mijn werk bij PGGM, uitvoerder van onder andere Pensioenfonds Zorg en Welzijn, maar ook als toezichthouder bij het Diabetesfonds en Stichting Koninklijke Kentalis”, zegt Van den Berg. “Mijn ervaring ligt vooral op financieel en bedrijfskundig vlak. Financiën moeten natuurlijk goed georganiseerd zijn: helder en transparant met duidelijke verantwoordelijkheden. Maar cijfers zijn pas goed te begrijpen als je snapt wat er gebeurt in de dagelijkse praktijk. Binnen de financiële randvoorwaarden gaat het er altijd om hoe betekenisvol we zijn voor cliënten en patiënten.”

Vanaf 1 september bestaat de raad van commissarissen naast Holscher en Van den Berg uit voorzitter Han Noten, Bart Berden, Jo van Engelen en Jet de Ranitz.