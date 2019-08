Minister: 'BIG II kan teruggedraaid worden'

"Dat kan zeker integraal teruggedraaid worden", zei minister Bruins (Medische Zorg & Sport) over het veelbesproken wetsvoorstel BIG II in de talkshow Jinek. Hij wijst erop dat de beroepsgroep differentiatie onder verpleegkundigen ook zelf kan regelen.

"Wat mij betreft hoef je het verschil tussen een mbo-opgeleid iemand en hbo-iemand niet in de wet te regelen", licht Bruins toe. "Maar de beroepsgroep zei: wij zijn daar onderling in de afgelopen 30, 40 jaar niet uitgekomen, kun je het alsjeblieft in een wetsvoorstel regelen?" Het voorstel dat daaruit volgde, de wet BIG II, zorgde voor veel onrust en onvrede onder verpleegkundigen. Verpleegkundigenorganisatie V&VN steunde het voorstel aanvankelijk, maar trok die steun later weer in. Een actiecomité haalde ondertussen duizenden handtekeningen op om te protesteren tegen de nieuwe wet.

Gedragen oplossing

Ervaren verpleegkundigen vreesden dat zij alleen na extra scholing hun beroep mochten blijven uitoefenen zoals ze dat al jaren doen. "Het beeld dat iederen terug de schoolbanken in moet, wil ik heel graag wegnemen", zei Bruins daarover bij Jinek. "Ik ben op zoek naar een gedragen oplossing." Om die oplossing te te helpen vinden, stelde Bruins eerder al oud-politicus en hoogleraar Alexander Rinnooy Kan als bemiddelaar. Bruins onderstreept dat de wet er wat hem betreft niet koste wat het kost hoeft te komen. "Je mag het ook op een andere manier regelen, het mag ook in een cao."