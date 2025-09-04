Verpleegkundigen en verzorgende hebben vier opdrachten voor de politiek

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) is in de aanloop naar de verkiezingen met een eigen manifest gekomen. Het manifest bevat vier opdrachten voor politiek Den Haag.

“De zorg staat of valt met voldoende en goed opgeleide verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten”, stelt Bianca Buurman, voorzitter van V&VN “Het is tijd dat de politiek keuzes maakt die ons vak aantrekkelijker maken, die de zorg toegankelijk houden en Nederland gezonder maken.”

De vier opdrachten van V&VN aan politiek Den Haag gaan over investeringen in zorgpersoneel, inzet op preventie en zelfredzaamheid, toegang tot zorg voor de kwetsbaarste mensen en het afschaffen van bureaucratie door zorgprofessionals meer zeggenschap te geven.

Over ministeries heen

V&VN benadrukt dat de uitdagingen in de zorg niet alleen de verantwoordelijkheid van de zorgsector zijn, maar van de hele samenleving. “Want als je valt, staan je buren vaak sneller naast je dan een ambulance.” Een nieuw kabinet moet daarom over de grenzen van ministeries heen samenwerken. Buurman: “Omgaan met schaarste is van ons allemaal: van de cliënten, familie, ons als professionals, van de organisatie en de politiek.”

Peiling

Het manifest van V&VN kwam tot stand na een peiling onder ruim 1.500 verpleegkundigen. “We vroegen naar hun ervaringen en ideeën voor de toekomst van de zorg. Hun stem vormt de basis voor ons manifest. Zo zorgen we dat de praktijk van zorgprofessionals terugkomt in de plannen van politieke partijen”, aldus de beroepsvereniging.