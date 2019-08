Nikabdraagster dient klacht in bij Utrechts ziekenhuis

Het Diakonessenhuis in Utrecht heeft een klacht gekregen van een vrouw met een nikab. Personeel zou haar gevraagd hebben om de gezichtsbedekkende kleding af te doen, wat zij weigerde. Dat meldt het AD.

"Vorige week heeft een receptioniste op de afdeling gipskamer geweigerd om mij te helpen. Ik wilde een afspraak verzetten en dit weigerde zij te doen", zegt de vrouw tegen het AD. Ook zou een arts tegen haar hebben gezegd: "Kijk maar uit dat je niet wordt opgepakt."

Iedereen welkom

Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt tegen de krant 'dat iedereen welkom is en dat niemand wordt geweigerd'. Ze gelooft niet dat het ziekenhuis iemand die zorg nodig heeft of met een kind komt die zorg nodig heeft, zal weigeren vanwege een nikab of een boerka.

Sinds 1 augustus 2019 geldt een verbod op gezichtsbedekkende kleding in nen rondom gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid.