Zeven ziekenhuizen draaien zondagdiensten in estafettestaking

Ziekenhuismedewerkers van zeven ziekenhuizen in Alkmaar, Den helder, Sneek, Den Haag, Nieuwgein, Utrecht en Woerden nemen volgende week het estafettestokje over in de reeks stakingen in de zorg. Zij zullen 24 uur lang zondagdiensten draaien, de ‘stakingsvariant’ voor ziekenhuizen. De operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen en tientallen andere afdelingen zijn die dag gesloten voor niet-spoedeisende zaken vanwege de cao-acties.

In de betrokken ziekenhuizen werken in totaal ongeveer vijftienduizend medewerkers. Ererder waren er estafettestakingen in onder andere Rotterdam, Schiedam, Groningen en Haarlem. In totaal zijn er tot nu toe vijftigduizend ziekenhuismedewerkers bij de cao-acties betrokken, zo stellen de bonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ en CNV Zorg & Welzijn. Er vallen in totaal tweehonderdduizend medewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en dertig revalidatiecentra in Nederland.

Steun

Het gaat volgende week om acties bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder (15 oktober), Antonius Ziekenhuis in Sneek (16 oktober), HMC Westeinde in Den Haag (17 oktober) en de Antonius Ziekenhuizen in Nieuwegein, Woerden en Utrecht (17 oktober). Bij de ziekenhuizen komen werknemers een aantal keer samen voor een protestbijeenkomst om kracht te zetten bij hun eisen. Ook vragen zij hun raden van bestuur te tekenen voor steun en om zich achter hun personeel te stellen in het conflict met werkgeversvereniging NVZ.