Artsen Delft zeggen vertrouwen op om fusieplan

De medische staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft heeft het vertrouwen opgezegd in de Raad van Toezicht van de overkoepelende ziekenhuisgroep. Volgens de staf is de geplande juridische fusie met het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer niet verantwoord.

"De Raad van Toezicht neemt essentiële randvoorwaarden, die nodig zijn om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg voor patiënten in de regio Delft en omstreken te garanderen, niet mee in dit proces", stelt de staf. Ook zien zij nadelige gevolgen voor medewerkers en voor de organisatie als geheel.

Vertrouwen

De visie van de medische staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis is dat het belang van de patiënt en de medewerker altijd voorop moet staan. Een juridische fusie mag volgens hen geen doel op zich zijn wanneer een samenwerking wordt geintensiveerd. Een samenwerking tussen de ziekenhuizen zou gebaseerd moeten zijn op vertrouwen en respect.

Randvoorwaarden

Volgens de staf zou er bij het zetten van stappen naar verdere samenwerking aan een aantal vooraf geformuleerde randvoorwaarden moeten worden voldaan. Allereerst dienen de ziekenhuizen financieel gezond te zijn. Ten tweede willen ze dat de onafhankelijke opleidingen en opleidingscapaciteit voor de twee STZ-ziekenhuizen (Reinier de Graaf en Haga) voor kennis en kwaliteit van zorg behouden worden.

Nadelige gevolgen

Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, is de kwaliteit en continuïteit van zorg voor de patiënt in de regio Delft en omstreken volgens de medische staf niet gewaarborgd. Daarnaast zien zij ook nadelige gevolgen voor medewerkers en voor de organisatie als geheel. Het standpunt dat de medische staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis inneemt, staat naar eigen zeggen verdere samenwerking tussen de drie ziekenhuizen, die nu bestuurlijk zijn gefuseerd, niet in de weg. (Skipr/ANP)

(ANP)