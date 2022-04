Philippe Delespaul in het bestuur van Kenniscentrum Phrenos

Mulder is hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam en psychiater en onderzoeker bij de Parnassiagroep. Hij heeft negen jaar met de portefeuille wetenschappelijk onderzoek in het bestuur van Phrenos gezeten. Op 1 april heeft hij zijn taken bij Phrenos neergelegd.

Delespaul

Delespaul is hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht (vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie). Bij Mondriaan in Maastricht/Heerlen is hij gz-psycholoog en adviseert hij de instelling en regio over zorginnovatie. In de afgelopen jaren heeft Delespaul al regelmatig meegedaan in werkgroepen van het kenniscentrum en bijgedragen aan hun activiteiten.

Bestuurder

Over zijn toetreding tot het bestuur zegt Delespaul: “Ik ben blij om in de rol van bestuurder bij te kunnen dragen aan de agenda van Phrenos. Zorg en in het bijzonder goede zorg voor mensen met complexe zorgbehoeften gaat me aan het hart.”