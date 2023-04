10 miljoen euro voor onderzoek inzet AI bij hoge bloeddruk

Hypertensie, of hoge bloeddruk, is de grootste veroorzaker van hart- en vaatziekten. Het onderzoeksteam Hypermarker ontwikkelt en test instrumenten waardoor clinici met behulp van kunstmatige intelligentie de beste gepersonaliseerde behandeling kunnen selecteren voor patiënten met een hoge bloeddruk.

Dit Hypermarker-team staat onder leiding van Rick Grobbee, hoogleraar Klinische Epidemiologie in het UMC Utrecht. De subsidie is afkomstig van Horizon Europe en UK Research and Innovation. Het consortium bestaat uit twaalf partners, waaronder onderzoekers op het gebied van gezondheids-datawetenschap, patiëntenverenigingen en de industrie.