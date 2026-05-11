12 medewerkers Radboudumc preventief in quarantaine om hantavirus

Twaalf medewerkers van het Radboudumc, waar een patiënt met het hantavirus is opgenomen, gaan uit voorzorg in quarantaine voor zes weken. Er is gebleken dat de procedures rond de patiënt niet goed zijn gevolgd, meldt het Nijmeegse ziekenhuis. Dat benadrukt dat de kans dat ze besmet zijn geraakt klein is.

Volgens het Radboudumc had het bloed dat bij de patiënt was afgenomen “vanwege de aard van het virus” op een strengere procedure verwerkt moeten worden. Ook is zaterdag duidelijk geworden dat het afvoeren van de urine van de patiënt niet volgens “de meest actuele internationale voorschriften” was gedaan. Ook dat had volgens een strengere procedure gemoeten, aldus het ziekenhuis.

“Ondanks het feit dat de kans op daadwerkelijke besmetting zeer klein is hebben deze maatregelen veel impact op alle betrokkenen. We betreuren dat dit is gebeurd in ons umc. We gaan de gang van zaken zorgvuldig onderzoeken om hiervan te leren zodat het in de toekomst wordt voorkomen”, zegt bestuursvoorzitter Bertine Lahuis van het Radboudumc.

In het Radboudumc werd vorige week een van drie opvarenden opgevangen van de Hondius die vanaf Kaapverdië waren geëvacueerd. Een andere hantapatiënt ging naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De derde evacué is naar Duitsland gebracht, maar die had het virus niet. (ANP)