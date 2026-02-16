12 Zuid-Hollandse organisaties monitoren interventies via regionaal dataplatform

Om de impact van interventies te meten, hebben organisaties in de regio Westland, Schieland en Delfland (WSD) een regionaal dataplatform opgezet. Dat moet hen helpen op een privacy-bestendige manier datagedreven te werken aan zorg en welzijn.

“Om datagedreven te kunnen werken, is het noodzakelijk om gegevens van verschillende instanties gezamenlijk te analyseren”, stellen de samenwerkende organisaties in de regio WSD. “Dit vraagt om een domeinoverstijgende data-infrastructuur.” Een aantal zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio zijn gestart met gegevensuitwisseling via zo’n structuur in de vorm van dataplatform GRIP (een acroniem voor Gezamenlijk Regionaal Informatieplatform). Via het dataplatform kunnen deelnemende partijen de zorg monitoren. Dat geeft input om bijvoorbeeld nieuwe, populatiegerichte interventies in te zetten, die vervolgens weer via het platform worden gemonitord op de daadwerkelijke effecten.

Dataset

In eerste instantie gaat het om een gestandaardiseerde dataset met onder meer zorg- en ondersteuningsvragen, activiteiten, wachtlijsten, personeel en sociale determinanten. Tijdens de eerste fase doen twaalf partijen mee. Het is de bedoeling dat op termijn vrijwel alle organisaties voor zorg- en welzijn in de regio aanhaken. “In 2026 willen we het grootste deel van de organisaties aangesloten hebben, vanaf half 2026 tot en met 2027 beogen we de regionale plannen actief bij te sturen”, aldus een woordvoerder aan Skipr. Op termijn is het mogelijk ook uit te breiden naar andere regio’s via “een olievlekprincipe met datastations”.

Privacy

De regionale datadeling is een initiatief van Stichting RIGA (Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord), een netwerk van samenwerkende zorg- en welzijnspartijen in de regio WSD. Ze benadrukken de privacybestendige basis onder hun manier van werken. “Voordat een standaard selectie van gegevens wordt klaargezet in een datastation, worden alle gegevens die naar een persoon herleidbaar zijn versleuteld”, leggen ze uit in een persbericht. “Vervolgens start een analyse over een netwerk van datastations. Hierbij worden alle data die een datastation verlaten opnieuw versleuteld en vindt de analyse ook in versleutelde vorm plaats.” Het is de bedoeling dat alleen uitkomsten van berekeningen gedeeld worden en dat de oorspronkelijke gegevens nooit bij andere partijen terecht komen.

Gestructureerd en datagedreven

“Onze vraag was hoe we datagedreven werken gestructureerd kunnen inzetten om de gezondheid van de inwoners in de WSD-regio te verbeteren”, zegt Els Roorda, manager datagedreven werken bij RIGA. “Nu is het probleem met veel openbare data dat ze niet diep genoeg gaan in verband met privacy. In een wijk met meer armoede bijvoorbeeld zie je wel dat meer mensen diabetes hebben, maar niet welke subgroepen, zoals alleenwonende mannen. En dat terwijl elke subgroep andere interventies nodig heeft. Als we dat wel weten, kunnen we de gezondheidsverschillen verkleinen.” Dergelijke analyses kosten veel tijd, maar Roorda denkt daar met haar team een oplossing voor te hebben gevonden. “Door een gestructureerde data-uitvraag en een gestandaardiseerde aanpak, denken we een breed pallet aan projecten en onderzoeken te kunnen ondersteunen.”