1500 mbo-studenten in pand oude Slotervaartziekenhuis

In het pand van het voormalig Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, dat in 2018 failliet werd verklaard, krijgen volgend jaar zo’n 1500 mbo-studenten les. De onderwijsinstelling ROC TOP brengt daar volgend jaar augustus al zijn zorg- en welzijnsopleidingen onder, maakte de organisatie bekend.

De leerlingen komen op twee verdiepingen te zitten, verdeeld over zeven vleugels. Het gaat om veertien mbo-opleidingen, die nu gevestigd zijn nabij de Zuidas. Ongeveer 125 docenten geven straks les in het voormalige ziekenhuispand.

Het ziekenhuisgebouw werd in 2020, na een lange strijd met de gemeente, eigendom van vastgoedbedrijf Zadelhoff. Er wordt gewerkt aan een nieuw gezondheidscentrum. Inmiddels hebben verschillende zorgverleners zoals een huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en wijkverpleegkundige hun intrek genomen in het nieuwe Slotervaart Gezondheidscentrum. Het is de bedoeling dat er nog meer vormen van zorg een plek krijgen in het gebouw, in combinatie met huisvesting van kwetsbare ouderen die woonzorg nodig hebben. Daarnaast is Zadelhoff van plan om woningen te bouwen op het terrein. (ANP)