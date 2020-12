260 miljoen aan betalingen langdurige zorg onrechtmatig

In de langdurige zorg werd in 2019 261 miljoen euro onrechtmatig uitbetaald. Het grootste deel, zo’n 143 miljoen euro is ontstaan bij de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb) door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat blijkt uit het rapport ‘De kosten van onze langdurige zorg in 2019’ van de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa ).

De totale kosten van de langdurige zorg waren in 2019 ruim 23,4 miljard euro. Daarvan was dus ruim een procent onrechtmatig. Een bedrag van nog eens 457 miljoen is onzeker. Dit komt vooral omdat vanwege de corona-uitbraak een aantal zorgaanbieders niet op tijd hun verantwoording over de geleverde zorg kon aanleveren aan de zorgkantoren. Dit leidt tot onzekerheden van 352 miljoen euro.

Volgens de NZa gaat het wel steeds beter met het terugdringen van onrechtmatigheden en onzekerheden in de langdurige zorg. Zorgkantoren richten hun financiële processen steeds professioneler in. ‘Daarnaast zetten zij goede stappen ten aanzien van het persoonsgebonden budget (pgb). Daar is de onzekerheid over de vraag of zorg geleverd is opgelost. De zorgkantoren stelden hiervoor samen met het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een leidraad op.’

PGB 2.0

Het nieuwe budgethoudersportaal PGB 2.0 moet onrechtmatige besteding van het pgb voorkomen en zorgkantoren de mogelijkheid geven tot het uitvoeren van betrouwbare data-analyses, stelt de NZa. In dit systeem kunnen pgb-houders hun zorgadministratie voeren. Ook de declaraties verlopen via dit portaal. Het duurt echter waarschijnlijk nog drie jaar voordat alle budgethouders over zijn op het nieuwe systeem.