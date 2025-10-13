33,4 miljoen euro voor toekomstbestendige ouderenzorg Zuid-Limburg

Zeventien organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg gaan de komende jaren aan de slag met het Deltaplan Maastricht-Heuvelland. Dankzij de steun van CZ en Coöperatie VGZ komt hiervoor een bedrag van 33,4 miljoen euro beschikbaar uit de transformatiemiddelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

De organisaties willen daarmee ouderen zo lang mogelijk prettig thuis laten wonen met passende ondersteuning in de eigen buurt. Het geld wordt gebruikt voor de uitbreiding en ontwikkeling van 30 woonzorgzones in Maastricht en Heuvelland.

Urgentie

Zuid-Limburg vergrijst sneller dan de rest van Nederland: in 2030 is eenn op de vier inwoners 65-plus en het aantal 80-plussers verdubbelt in vijftien jaar. Tegelijkertijd groeit het tekort aan zorgmedewerkers. Zonder ingrijpen dreigt de zorg vast te lopen.

“Met woonzorgzones brengen we wonen, welzijn en zorg dichter bij elkaar. Zo ondersteunen we ouderen om langer zelfstandig en gelukkig te leven in hun eigen buurt, met de zekerheid dat zorg altijd beschikbaar is als dat nodig is”, aldus Roger Ruijters, bestuurder Envida.

Informele zorg

Het Deltaplan erkent en stimuleert de grote waarde van informele zorg: mantelzorgers, vrijwilligers, buren, studenten en gepensioneerden die een rol willen spelen bij welzijns- en lichte zorgtaken. Door hen actief te betrekken, ontstaat er meer samenhang in de wijk en voelen ouderen zich gesteund door hun omgeving.

Monique Heffels, bestuurder Radar: “Met het Deltaplan zorgen we niet enkel voor passende zorg en passende huisvesting. We brengen ook mensen, woonachtig in de wijk, met elkaar in verbinding. Zodat zij van betekenis voor elkaar kunnen zijn: de basis voor gelukkige wijken en kwaliteit van leven”.

Zorgverleners

De aanpak leidt niet alleen tot betere zorg voor ouderen, maar ook tot meer tevredenheid bij medewerkers. Zorgprofessionals krijgen meer ruimte om te doen waar ze goed in zijn en ervaren daardoor meer werkplezier. Ouderen geven aan dat zij zich door de woonzorgzones veiliger en meer verbonden voelen in hun eigen wijk.