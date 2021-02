3846 nieuwe coronagevallen, ziekenhuisopnames gestegen

Het RIVM waarschuwde eerder voor toenemende besmettingscijfers doordat steeds meer mensen de oprukkende Britse variant van het coronavirus oplopen.

Verlate registratie

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 94. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 32 overlijdens geregistreerd.

Ziekenhuisopnames iets gestegen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets toegenomen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1917 mensen met Covid-19 opgenomen, 9 meer dan maandag.

Aantal ic-bedden ‘schommelt’

Van deze patiënten zijn er 538 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er wel 23 minder dan een dag eerder. Op de ic’s schommelt het aantal coronapatiënten al een aantal weken tussen de 500 en 550. Op verpleegafdelingen liggen nu 1379 coronapatiënten, 32 meer dan maandag.

‘Te vroeg voor trendbreuk’

Het coördinatiecentrum heeft afgelopen etmaal 15 patiënten naar een andere regio verplaatst, onder wie 5 ic-patiënten.

Volgens het LCPS zijn de Covid-ziekenhuisbezetting en het aantal nieuwe opnames relatief stabiel vergeleken met een week geleden. “Vorige week steeg het gemiddeld aantal dagelijkse opnames licht. Het is te vroeg om deze ontwikkeling te duiden als een trendbreuk ten opzichte van eerdere weken of als het gevolg van het verder opkomen van de Britse Covid-variant”, aldus het centrum in een toelichting. (ANP/Skipr)