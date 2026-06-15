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RIVM zag al vroeg dat corona-uitbraak veel groter was dan gedacht

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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zag al vroeg dat de uitbraak van het coronavirus in de Chinese provincie Wuhan een stuk groter was dan China beweerde. Modelleurs van het RIVM constateerden dat door gegevens van lokale Chinese gezondheidsdiensten en andere Aziatische landen te analyseren, zei hoofdmodelleur Infectieziekten Jacco Wallinga tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie over het virus.

Voor Wallinga werd duidelijk dat de uitbraak “veel groter was” toen ook gevallen in Japan en Thailand werden vastgesteld. “Dat kan toeval zijn, maar wij schatten in dat de uitbraak veel groter was dan volgens de officiële cijfers.” Dit was in januari 2020.

Officiële cijfers

Wallinga stelde dat lokale gezondheidsdiensten in China meer bruikbare informatie gaven dan de officiële cijfers van de landelijke overheid. Het RIVM had begin 2020 toevallig een stagiair die het Mandarijn machtig was en daardoor de informatie accuraat kon vertalen.

Met de gegevens uit onder meer China, Thailand en Singapore probeerden Wallinga en zijn collega’s te voorspellen hoe lang mensen in quarantaine moeten en hoe lang mensen besmettelijk zouden blijven. In de loop van januari en februari werden steeds meer mensen op deze gegevensverzameling gezet, zei Wallinga. “We maakten analyses over wat het zou betekenen als het virus in Nederland zou komen.”

Op dat moment was het voor Wallinga nog niet duidelijk dat het een pandemie zou worden. Hoewel er hoge sterftecijfers in China waren, was nog niet duidelijk hoe zich dat zou verhouden tot de Nederlandse zorg, zei de modelleur. (ANP)

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