400.000 euro subsidie voor behandeling trauma en depressie na zwangerschap

Naar schatting ervaart 9 tot 21 procent van de bevallen vrouwen de bevalling als een traumatische gebeurtenis. Ongeveer 3 tot 4 procent van deze bevallingen leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) met langdurige klachten. Deze complicatie van een bevalling wordt niet altijd goed onderkend en heeft in sommige gevallen grote gevolgen voor de moeder en het gezin. De voorkeursbehandeling hiervoor (EMDR, een veelgebruikte traumabehandeling) is vaak beperkt beschikbaar en wachtlijsten zijn lang.

Haalbaarheid

In het nieuwe project wordt onderzocht of EMDR-therapie, aangeboden op een digitale manier, kan helpen bij de behandeling van traumaklachten. Peter Mulders van het Radboudumc: “We starten met een studie naar de haalbaarheid. Daarna willen we in een groter onderzoek de effectiviteit van de behandeling vaststellen. Als deze behandeling breed en laagdrempelig beschikbaar is, kan het, indien succesvol, een groot aantal toekomstige ouders helpen, juist in de belangrijke periode na de bevalling.”