65.393 nieuwe coronagevallen, achterstand neemt verder toe

Tussen zaterdag- en zondagochtend zijn 65.393 nieuwe positieve coronatesten geregistreerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een nieuw dagrecord. Het oude record was van vrijdag, toen waren het er 57.492. Zaterdag waren er na correctie 46.198 positieve coronatests.

Door de snelle stijging van het aantal positieve tests kunnen computersystemen de meldingen niet bijhouden, waardoor een groot deel nog niet is verwerkt. De achterstand is zondag opgelopen tot ongeveer 48.000 over de laatste zes dagen. Dat is iets meer dan zaterdag, toen de achterstand op ongeveer 46.000 stond. Die besmettingen zijn al wel bevestigd, maar konden nog niet geregistreerd worden.

Positieve tests

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 321.070 positieve tests. Gemiddeld waren er in de afgelopen zeven dagen 45.867 positieve tests per dag. Met de achterstand erbij zouden die aantallen dus nog een stuk hoger liggen.

Amsterdam

In Amsterdam kregen 4.700 mensen te horen dat ze positief zijn getest, in Den Haag waren dat er 4.443. Ook in Rotterdam (2.443), Zaanstad (1.178) en Enschede (1.128) werden veel besmettingen geconstateerd.

RIVM

In de afgelopen 24 uur kreeg het RIVM bericht dat één persoon aan de gevolgen van een coronabesmetting is overleden. Dat wil niet zeggen dat deze persoon ook in de afgelopen 24 uur is overleden. Soms worden overlijdensgevallen pas later geregistreerd. (ANP)