Zorg-ict’ers ongerust over buitenlandse toegang tot data

Een meerderheid van de zogeheten IT-beslissers in de zorg maakt zich zorgen over buitenlandse overheden en inlichtingendiensten die toegang kunnen krijgen tot hun gevoelige data. Tegelijkertijd is investeren in digitale autonomie lastig, blijkt uit een enquête.

De zorgen komen naar voren uit een enquête in opdracht van cloudprovider Uniserver. Van de 133 ondervraagde IT-beslissers uit de zorgsector zegt 71 procent ongerust te zijn over de mogelijkheid dat partijen vanuit het buitenland bij hun data kunnen. Bij ongeveer de helft daarvan leeft die bezorgdheid sterk. Tegelijkertijd is een grote meerderheid (88 procent) ervan overtuigd dat kritieke data op dit moment veilig zijn opgeslagen.

Locatie van zorgdata

Meer dan de helft (55 procent) van de deelnemende organisaties heeft de data momenteel opgeslagen in een private cloud. De rest is vrij gelijkerlijk verdeeld over een publieke cloud, een publieke cloud en on premise-opslag. Opvallend: 5 procent van de ondervraagde IT-beslissers zegt niet te weten waar de gegevens staan.

De fysieke opslag vindt grotendeels (70 procent) plaats in Nederland of een ander land in Europa (38 procent). Een enkeling stalt de gegevens in de Verenigde Staten (6 procent). Opnieuw heeft een deel van de ondervraagden (4 procent) geen idee waar de eigen data is opgeslagen.

Digitale autonomie

Een grote meerderheid (80 procent) geeft aan dat digitale autonomie onderdeel is van de IT-strategie. Bovendien wil bijna iedereen minder afhankelijkheid van buitenlandse bedrijven en meer regie over de opslag van en toegang tot gegevens. Die wens wordt gevoed door internationale spanningen, blijkt uit de antwoorden.

Hindernissen

Digitale onafhankelijk voor elkaar krijgen, is echter lastig. De kosten zijn een grote sta-in-de-weg, komt naar voren uit de enquête, zegt een derde van de ondervraagden. Ook is bijna de helft het eens met de stelling dat binnen de eigen organisatie lage kosten en flexibiliteit zwaarder wegen dan digitale autonomie. Andere hindernissen zijn ingewikkelde wet- en regelgeving, onvoldoende kennis of personeel binnen de organisatie en afhankelijkheid van de huidige leveranciers of platforms.

Uit welke sectoren binnen de zorg de ondervraagden afkomstig zijn, kon onderzoeksbureau Motivaction niet nader specificeren. De verdeling tussen kleine, middelgrote en grote organisaties is gelijkelijk. Toch is het onduidelijk in hoeverre de uitkomsten representatief zijn voor de hele zorg.