Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Zorg-ict’ers ongerust over buitenlandse toegang tot data

,

Een meerderheid van de zogeheten IT-beslissers in de zorg maakt zich zorgen over buitenlandse overheden en inlichtingendiensten die toegang kunnen krijgen tot hun gevoelige data. Tegelijkertijd is investeren in digitale autonomie lastig, blijkt uit een enquête.

De zorgen komen naar voren uit een enquête in opdracht van cloudprovider Uniserver. Van de 133 ondervraagde IT-beslissers uit de zorgsector zegt 71 procent ongerust te zijn over de mogelijkheid dat partijen vanuit het buitenland bij hun data kunnen. Bij ongeveer de helft daarvan leeft die bezorgdheid sterk. Tegelijkertijd is een grote meerderheid (88 procent) ervan overtuigd dat kritieke data op dit moment veilig zijn opgeslagen.

Locatie van zorgdata

Meer dan de helft (55 procent) van de deelnemende organisaties heeft de data momenteel opgeslagen in een private cloud. De rest is vrij gelijkerlijk verdeeld over een publieke cloud, een publieke cloud en on premise-opslag. Opvallend: 5 procent van de ondervraagde IT-beslissers zegt niet te weten waar de gegevens staan.

De fysieke opslag vindt grotendeels (70 procent) plaats in Nederland of een ander land in Europa (38 procent). Een enkeling stalt de gegevens in de Verenigde Staten (6 procent). Opnieuw heeft een deel van de ondervraagden (4 procent) geen idee waar de eigen data is opgeslagen.

Digitale autonomie

Een grote meerderheid (80 procent) geeft aan dat digitale autonomie onderdeel is van de IT-strategie. Bovendien wil bijna iedereen minder afhankelijkheid van buitenlandse bedrijven en meer regie over de opslag van en toegang tot gegevens. Die wens wordt gevoed door internationale spanningen, blijkt uit de antwoorden.

Hindernissen

Digitale onafhankelijk voor elkaar krijgen, is echter lastig. De kosten zijn een grote sta-in-de-weg, komt naar voren uit de enquête, zegt een derde van de ondervraagden. Ook is bijna de helft het eens met de stelling dat binnen de eigen organisatie lage kosten en flexibiliteit zwaarder wegen dan digitale autonomie. Andere hindernissen zijn ingewikkelde wet- en regelgeving, onvoldoende kennis of personeel binnen de organisatie en afhankelijkheid van de huidige leveranciers of platforms.

Uit welke sectoren binnen de zorg de ondervraagden afkomstig zijn, kon onderzoeksbureau Motivaction niet nader specificeren. De verdeling tussen kleine, middelgrote en grote organisaties is gelijkelijk. Toch is het onduidelijk in hoeverre de uitkomsten representatief zijn voor de hele zorg.

Reageer op dit artikel
Meer over:Technologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14:58 Philips: onderzoeken VS hebben geen directe financiële impact
13:07 Zorg-ict’ers ongerust over buitenlandse toegang tot data
10:44 Nieuwe zorgprestaties ontbreken in update van Wegwijzer bekostiging digitale zorg
24 sep 2025 Achmea investeert met startup TrueSim in simulatietrainingen voor zorgprofessionals
24 sep 2025 Elkerliek ziekenhuis introduceert AI-assistent voor leefstijladvies

Interessant voor u

140 Zorg bij jou start volgend jaar met transmurale thuismonitoring

Naar de podcast

136 Helpdesk Digitale Zorg: ‘Het wantrouwen is best groot’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties