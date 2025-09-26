Skipr

9,8 miljoen voor vernieuwingen in de kraamzorg

,

Brancheorganisatie Bo Geboortezorg en CZ zijn overeengekomen dat er de komende jaren 9,8 miljoen euro aan IZA-transformatiemiddelen wordt geïnvesteerd in veranderingen binnen de kraamzorgsector.

Dat is hard nodig, want kraamzorg staat onder druk, stelt Bo Geboortezorg. “Door structurele personeelstekorten en toename van complexe zorgvragen ontstaat het risico dat gezinnen na de geboorte van hun baby niet de benodigde ondersteuning ontvangen.”

Digitale zorg en regionale samenwerking

Oplossingen worden gezocht in het afstemmen van kraamzorg op de zorgbehoefte, de inzet van digitale zorg waar mogelijk, het gebruik van dashboards voor een efficiënte capaciteitsverdeling én regionale inzet van kraamverzorgenden die ondersteunen tijdens bevallingen.

Koen Jansen, directeur Bo Geboortezorg: “Met de IZA-transformatiegelden kunnen we echt een verschil maken voor gezinnen én kraamverzorgenden. We zorgen ervoor dat de gezinnen in Nederland de kraamzorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. En zorgen we dat het beroep van kraamverzorgende aantrekkelijk is en blijft. Daarmee zetten we een grote stap naar toekomstbestendige kraamzorg.”

Meer over:GeboortezorgIZA

