Aanbieders wijkverpleging eindelijk eigenaar van bestelplatform hulpmiddelen

Een groep aanbieders van wijkverpleging, verenigd in de Coöperatie Zorgproducten UA (CZP), is sinds 1 april mede-eigenaar van bestelplatform SUP voor de wijkverpleging. Daarmee kunnen verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging op één plek snel en gemakkelijk alle zorgproducten bestellen.

Beeld: marchmeena29/Getty Images/iStock

In het najaar van 2023 werd de samenwerking tussen de Coöperatie Zorgproducten UA (CZP) en CB Healthcare bv, de eigenaar en ontwikkelaar van SUP, al aangekondigd in een interview op Zorgvisie. Deze coöperatie is per 1 april mede-eigenaar van het bestelplatform SUP voor hulpmiddelen in de wijkverpleging. De ambitie is om het bestelplatform sneller te laten groeien en nog beter aan te laten sluiten bij de zorg.

Bestelplatform SUP hulpmiddelen wijkverpleging

De coöperatie zet SUP in als hét bestelplatform voor zorgproducten en -diensten. Zij wil meer bestelvolume toevoegen en borgen dat SUP naadloos aansluit bij de behoeften in de zorg. Het gaat om een breed assortiment (van hoog-laagbed en wondproducten tot sleuteloplossingen), koppelingen met cliëntendossiers en slimme samenwerkingen met regionale eerstelijns partners.

Buurtzorg Nederland

Zorgorganisaties uit de Coöperatie Zorgproducten UA en CB Healthcare werken al samen, zoals Buurtzorg en Thebe. Sander Kraan, verpleegkundige bij Buurtzorg: “Ik gebruik SUP al jaren voor alle bestellingen van hulpmiddelen, ook bij spoed of als ik juist spullen wil laten ophalen. Het is gemakkelijk en vooral een stuk sneller dan bestellen via veel verschillende kanalen.”

Thebe

Thebe implementeerde SUP de afgelopen maanden. Erwin van Boxtel, manager Informatiemanagement & Zorgtechnologie: “We willen onze zorgprofessionals in staat stellen de goede dingen te doen en de dingen goed te doen. SUP helpt daarbij. Bestellen via SUP scheelt veel administratieve rompslomp. Zo blijft er meer tijd over voor de zorg. Investeren in SUP is bovendien investeren in innovatie in de ouderenzorg, dat vinden wij belangrijk.”

Verder werken ook Santé Partners en Laurens al met SUP.

Coöperatie Zorgproducten UA

“Met de deelneming van de sector wijkverpleging in het platform SUP, organiseren zorgaanbieders een openbaar logistiek netwerk, onafhankelijk van individuele belangen van fabrikanten en groothandelaren”, zegt Jeroen van den Oever (Fundis) namens de CZP. “Gemeenschappelijk organiseren we een flinke administratieve versimpeling met leveranciers en verzekeraars.”

CB Healthcare

CB Healthcare is blij met de toetreding van de Coöperatie Zorgproducten, laat managing director Joost Meyboom weten. “SUP is hard in ontwikkeling: van verdere uitbreiding van het assortiment tot nieuwe functionaliteiten als herhaalbestellingen en fiattering. Samen met de coöperatie kunnen we SUP gerichter en beter laten groeien.”

Coöperatie Zorgproducten UA

De Coöperatie Zorgproducten UA (CZP) is opgericht door het Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ) en negen zorginstellingen: Brabantzorg, Buurtzorg, Careyn, Cordaan, Espria, Omring, Sensire, Surplus en Vierstroom. Inmiddels zijn al meer dan twintig zorginstellingen lid. De bedoeling is om alle zorginstellingen in de sector de kans te geven mede-eigenaar te worden van het platform en zo mede vorm te geven aan de doorontwikkeling. Zorginstellingen die SUP implementeren, kunnen lid worden van de coöperatie.

Aandeelhouder CB

Naast de coöperatie heeft CB Healthcare één andere aandeelhouder: CB. CB is al ruim 150 jaar actief in (logistieke) dienstverlening, sinds 2012 ook voor de zorgsector. Van den Oever: “CB’s expertise op het gebied van platformen en logistiek is complementair aan de expertise van CZP. Samen hebben CZP en CB een solide basis om administratielasten voor zorgverleners te verlagen. De constructieve samenwerking tot nu toe geeft ons vertrouwen in een succesvol vervolg.”