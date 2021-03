Aanhoudende coronaklachten mogelijk minder na vaccin

Het zijn de eerste resultaten van een peiling op de Facebook-groep Survivor Corps, een groep voor ex-coronapatiënten.

Te vroeg

Specialist infectieziekten van de University of California Michael Peluso vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. “Te weinig van onze deelnemers zijn tot nu toe gevaccineerd om echt inzicht te kunnen geven in deze vraag. Ik heb ook verhalen gehoord, maar tot nu toe heb ik te weinig gegevens gezien”, zegt hij tegen The New York Times.

Medicijn

Er is nog veel onduidelijk over het verloop van de corona en het effect van het vaccin. hoogleraar vaccinologie Ben van der Zeijst zegt tegen RTL Nieuws: “Het coronavaccin is geen medicijn, maar zou in dit geval wel mensen beter maken. Dat komt niet vaak voor. Meestal zorgen vaccins voor het voorkomen van acute infecties. Maar je hebt ook een paar virussen die in het lichaam zitten en later weer tevoorschijn komen.”