Aanrandingszaak tegen oud-bestuurder Albert Schweitzer geseponeerd

De aangeefster, die zegt in 2015 op twee verschillende momenten te zijn aangerand, kan nog in hoger beroep gaan tegen het besluit van het OM. Als ze in die zogenaamde ‘artikel 12-procedure’ gelijk krijgt, zal de oud-bestuurder alsnog worden vervolgd. Het is nu nog niet bekend of ze dat ook gaat doen. De vrouw zegt dat ze door de oud-bestuurder meerdere malen ‘seksistisch is benaderd’, aldus haar advocaat. De bestuurder zou haar op een personeelsfeestje hebben aangesproken en in de lift hebben betast.

Stappen

Het vermeende slachtoffer heeft er jaren mee rondgelopen voordat ze stappen durfde te nemen. Bij haar leidinggevende vond ze in eerste instantie geen gehoor. Daarna heeft ze zich tot een klachtencommissie gericht. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is daarbij niet duidelijk geworden wat er precies is gebeurd, waardoor de commissie niet tot een oordeel kon komen. Volgens de advocaat van de vrouw is daarbij niet goed doorgevraagd. Uiteindelijk heeft ze in november 2021 de raad van bestuur ingelicht. De bestuurder was toen al lang niet meer werkzaam in het ziekenhuis. Daarom was er voor de rvb geen basis om met de vrouw in gesprek te gaan. Ze heeft toen aangifte bij de politie gedaan.

De oud-topman van het ziekenhuis heeft altijd ontkend. “Via zijn advocaat hebben wij vernomen dat hij opgelucht is’’, zegt een woordvoerder van het Albert Schweitzer ziekenhuis tegen dagblad BN de Stem. “Aan de medewerkster zullen wij als werkgever vanzelfsprekend ondersteuning en advies blijven bieden.’’