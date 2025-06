Aantal acute gezondheidsproblemen bij huisarts neemt toe

Er is een stijging te zien in het aantal gezondheidsproblemen bij de huisarts. Met name het aantal acute gezondheidsproblemen nam toe. Daarnaast voerde de praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) in 2024 6 procent meer consulten dan in 2023. Deze stijging komt overeen met eerdere jaren.

Dat blijkt uit de Nivel-jaarcijfers huisartsenzorg, berekend met gegevens afkomstig van 426 huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Aantal gezondheidsproblemen toegenomen

Het totaal aantal gezondheidsproblemen nam toe met 1,5 procent. Daarbij ging het met name om het aantal acute gezondheidsproblemen; bij 54,2 procent van alle acute gezondheidsproblemen was de incidentie in 2024 hoger dan in 2023.

De drie grootste stijgers in incidentie van gezondheidsproblemen in 2024 en opzichte van 2023 waren de infectieziekten kinkhoest, bof en waterpokken.

Consulten POH-GGZ

De toename in het aantal consulten bij de POH-GGZ die eerder al was ingezet, lijkt aan te houden. Het aantal consulten was in 2024 met 178 per 1000 personen 6 procent hoger dan in 2023 toen ging het om 168 per 1000 personen. De stijging was het grootst onder de groep 18- tot en met 64-jarigen. Over de periode 2020-2024 was de gemiddelde toename in het aantal consulten met de POH-GGZ ongeveer 2 procent per jaar.

Zorggebruik

Het zorggebruik onder personen ingeschreven bij een huisarts is licht toegenomen. Driekwart (78,4 procent) van de ingeschreven personen bij een huisarts had in 2024 minimaal één contact met de huisartsenpraktijk. In 2023 was dit 78,1 procent. Gemiddeld hadden ingeschreven personen 5,3 keer contact met de huisartsenpraktijk (in 2023 was dit 5,2 contacten per persoon).

Nivel Zorgregistraties

Het Nivel geeft jaarlijks inzicht in de Nederlandse huisartsenzorg op basis van de (gepseudonimiseerde) gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De cijfers bieden inzicht in de zorg die huisartsen bieden, zoals omvang van het zorggebruik; patiëntkenmerken, gezondheidsproblemen, verwijzingen naar de tweede lijn en voorgeschreven geneesmiddelen. Het Nivel signaleert daarmee trends en ontwikkelingen in de huisartsenzorg.