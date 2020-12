Aantal coronagevallen blijft stijgen

Het aantal nieuwe coronagevallen is zondag opnieuw toegenomen. In de afgelopen 24 uur zijn 6814 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM, 242 meer dan zaterdag. Toen waren het er 6572.

Het aantal sterfgevallen aan corona steeg afgelopen etmaal met 25. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, tussen een sterfgeval en de registratie kan enige tijd verstrijken. Het RIVM meldde zaterdag het overlijden van 39 coronapatiënten.

De afgelopen week raakten meer dan 38.500 mensen besmet, ruim 4000 meer dan de week ervoor. De regio Utrecht telde in het afgelopen etmaal de meeste positieve tests, 584 in totaal. Ook in Rotterdam-Rijnmond (519) en Midden- en West-Brabant (430) werden relatief veel nieuwe besmettingen vastgesteld. In Amsterdam-Amstelland en regio Haaglanden ging het om respectievelijk 424 en 413 nieuwe gevallen. (ANP)