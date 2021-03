Aantal coronapatiënten in ziekenhuis boven de tweeduizend

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal opgelopen tot 2019. Dat is het hoogste aantal sinds 8 februari, en het is voor het eerst sinds 9 februari dat het aantal boven de 2000 ligt. In de afgelopen 24 uur is het aantal opgenomen coronapatiënten met 97 gestegen, en dat is de grootste toename in een dag sinds 4 januari.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1455 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 87 meer dan op zondag en 134 meer dan op zaterdag.

Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 554 naar 564, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat aantal schommelt sinds een week tussen de 550 en 600. Daarvoor schommelde het een maand lang tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 223 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is aanzienlijk hoger dan op de maandagen hiervoor. In de afgelopen zeven dagen belandden 1712 mensen vanwege een coronabesmetting in een ziekenhuis, gemiddeld 244,6 per dag. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 18 januari.

Patiënten verplaatst

Zestien coronapatiënten zijn in het afgelopen etmaal overgebracht naar andere regio’s. Spreiding moet de druk op de ziekenhuizen verdelen over het land. Ook op zaterdag en op zondag werden zestien mensen verdeeld over het land. De spreiding werd in september hervat, bij het begin van de tweede golf. Sindsdien zijn 2726 mensen verplaatst. (ANPP