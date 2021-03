Aantal coronapatiënten in ziekenhuis daalt; wel meer besmettingen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zondag opnieuw minder dan een dag eerder. Het aantal nieuwe besmettingen was weer bovengemiddeld.

Het totaal aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1851, dat zijn er 12 minder dan zaterdag, toen was dat aantal 1863. Van hen liggen er 545 op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Zaterdag waren dat er 542. Dat aantal schommelt al ongeveer een maand tussen de 500 en 550. Op de ic liggen ook 431 non-COVID-patiënten.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1306 coronapatiënten, 15 minder dan de 1321 van zaterdag. Het is de vijfde achtereenvolgende dag dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt. Eind maart en begin april vorig jaar lagen ongeveer 1400 coronapatiënten op de intensive care en circa 2500 op een verpleegafdeling.

Zaterdag zijn er 14 zogenoemde bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, geen daarvan waren ic-verplaatsingen. “Afgelopen week verplaatsten wij de 2500e patiënt tijdens de tweede coronagolf. Sinds 21 september 2020 zijn dat gemiddeld 15,5 COVID-patiënten per dag”, aldus het LCPS. “De COVID-bezetting in de kliniek en op de ic zijn vrijwel gelijk aan drie weken geleden. Er is onveranderd sprake van een stabiel beeld met beperkte fluctuaties over tijd. We verwachten dat de Britse variant van het coronavirus de overhand neemt en daarmee het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode stijgt.”

Besmettingen

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend heeft het RIVM 4567 nieuwe coronabesmettingen genoteerd. Dat is meer dan het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemiddeld 4507 besmettingen per etmaal. Zaterdag was het aantal besmettingen 5356 (gecorrigeerd).

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 30. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. (ANP/Skipr)