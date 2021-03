Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt verder af

Voor de vierde dag op rij daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het totaal aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1863, dat zijn er 48 minder dan vrijdag. Van hen liggen er 542 op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het afgelopen etmaal zijn 212 nieuwe corona-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, 12 minder dan vrijdag. Van hen zijn er 36 opgenomen op de ic, 3 minder dan vrijdag.

Negen patiënten verplaatst

Het LCPS heeft het afgelopen etmaal negen coronapatiënten verplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s.

Afgelopen week verplaatste het coördinatiecentrum de 2500e patiënt tijdens de tweede coronagolf. Sinds 21 september 2020 zijn gemiddeld 15,5 coronapatiënten per dag verplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s.

Het aantal patiënten met Covid-19 is vrijwel gelijk aan drie weken geleden, stelt LCPS. “Er is onveranderd sprake van een stabiel beeld met beperkte fluctuatie in de tijd. We verwachten dat de Britse variant van het coronavirus de overhand neemt en daarmee het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode zal stijgen”, aldus het LCPS. (ANP)