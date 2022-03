Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt nauwelijks

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is van donderdag op vrijdag met vijf nauwelijks gestegen. Er liggen nu 1663 patiënten in het ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Maar voor de zesde dag op rij is het aantal opgenomen coronapatiënten dus nog wel omhooggegaan, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).