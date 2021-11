Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt verder

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag gestegen tot 1573, bijna een verdubbeling vergeleken met twee weken geleden. Afgelopen etmaal kwamen er 83 covid-patiënten bij, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Precies één jaar geleden lagen er 2295 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Bij het huidige oplopende tempo kan dat niveau binnen enkele weken weer bereikt zijn.

Volgens het LCPS liggen er nu 1247 mensen op een verpleegafdeling die worden behandeld vanwege covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 62 meer dan zondag. Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten toe met 21 tot 326.

In de afgelopen 24 uur werden er 153 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de IC’s werden 35 nieuwe patiënten opgenomen. Het LCPS wijst erop dat de bezetting van coronapatiënten in de ziekenhuizen de afgelopen weken “behoorlijk is gestegen”.

Sinds ruim twee weken is het LCPS weer begonnen met het spreiden van patiënten tussen de regio’s om de druk op de zorg te verminderen. Zondag moesten er 13 coronapatiënten overgebracht worden naar ziekenhuizen in andere delen van het land. (ANP)