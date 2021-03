Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt voor tweede dag op rij

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1375 coronapatiënten, 53 meer dan op zondag. De druk op de intensive cares is redelijk stabiel. Momenteel liggen daar 536 mensen met Covid-19, tien meer dan op zondag. Dat aantal schommelt al weken tussen de 500 en 550.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn afgelopen etmaal 175 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is onder het gemiddelde. In de afgelopen zeven dagen belandden gemiddeld 201 coronapatiënten per dag op een intensive care of verpleegafdeling. (ANP)