Aantal gevallen apenpokken stijgt licht naar 925

Het apenpokkenvirus is bij 925 mensen in Nederland vastgesteld. Dat zijn er 47 meer dan bij de laatste update afgelopen donderdag. Sinds vorige week maandag zijn 107 mensen positief getest. Dat is op weekbasis de kleinste toename sinds 4 juli, maar volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden over de ontwikkeling van de ziekte.