Aantal gevallen meningitisuitbraak VK stijgt naar 34

Het aantal gevallen van meningitis bij een uitbraak in het Britse graafschap Kent is opgelopen naar 34, meldt de Britse gezondheidsautoriteit. Het ministerie van Volksgezondheid noemde de uitbraak eerder “ongekend”. Twee studenten kwamen recent om het leven.

De slachtoffers hadden begin maart een club in de stad Canterbury bezocht. Meerdere jongeren die daar aanwezig waren, zijn inmiddels ziek geworden.

Van de 34 gevallen worden er 11 nog onderzocht. De National Health Service (NHS) meldde dat er tot vrijdagavond ruim 5700 vaccinaties zijn toegediend en meer dan 11.000 doses antibiotica zijn uitgedeeld. Er staan volgens Sky News lange rijen bij de klinieken waar de vaccinaties en antibiotica kunnen worden gehaald.

De meningokokkenbacterie is bij veel mensen al aanwezig in de neus of keel. Het wordt gevaarlijk als de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel terechtkomt. In zeldzame gevallen kan dit hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken. (ANP)

