Aantal jongeren met jeugdzorg daalt

Met uitzondering van het coronajaar 2020 is er voor het eerst sinds 2015 sprake van een daling. In dat jaar werden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en is het CBS de gegevens gaan bijhouden. Vooral het aantal jongeren met jeugdhulp en jeugdbescherming nam af, terwijl jeugdreclassering wel toenam.

Een op tien jongeren krijgt jeugdzorg

Van alle jongeren tot 23 jaar in Nederland kreeg in 2025 zo’n 10,8 procent jeugdzorg. Die is onderverdeeld in jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Jeugdhulp is de vaakst voorkomende vorm en biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld psychische of opvoedproblemen. Jeugdbescherming wordt ingezet als de veiligheid van een kind in gevaar is. Jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren die met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn gekomen.

Meer jeugdreclassering

Bijna 33.000 jongeren kregen in 2025 jeugdbescherming, een daling van 3,3 procent vergeleken met een jaar eerder. Het aantal jongeren met jeugdreclassering nam juist toe tot bijna 9000, een stijging van 4,5 procent.

Jeugdhulp ging vooral naar jongeren van 12 tot 18 jaar, en iets vaker naar meiden. In jongere leeftijdsgroepen zijn juist meer jongens dan meiden in de jeugdhulp. Jongeren van 18 jaar en ouder vormen met 3,2 procent een kleine groep.

Huisartsen verwezen bijna 97.000 jongeren door naar jeugdhulp, wat goed was voor 33,5 procent van alle trajecten. In 2021 was dit nog 38 procent. Tegelijk nam het aandeel verwijzingen door gemeenten toe naar 33,3 procent. Door deze verschuiving heeft een afzonderlijke gemeente steeds meer regie bij jeugdhulp. Hierdoor zijn er ook grote verschillen in jeugdzorggebruik tussen gemeenten.

Minister Mirjam Sterk (Volksgezondheid) noemt de daling een “bemoedigend signaal”. “Tegelijkertijd moeten we goed kijken hoe deze cijfers zich verhouden tot de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en de kosten”, aldus de minister. Ze laat weten ondertussen verder te werken met onder andere zorgaanbieders en gemeenten om in de toekomst meer hulp bij gezinnen te organiseren en specialistische hulp alleen in te zetten als het echt nodig is. (ANP)

