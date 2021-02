Aantal medewerkers zorgsector neemt toe

In het derde kwartaal van 2020 kwamen er per saldo 34.000 medewerkers bij in de zorg vergeleken met een jaar eerder. Dat is meer dan in het tweede kwartaal, toen het aantal zorgmedewerkers met 28.000 toenam. Al sinds eind 2016 komen er meer mensen bij in de zorg dan er vertrekken. In totaal werken bijna 1,4 miljoen mensen in de zorg.

De groei was relatief het sterkst in de kinderopvang. Hier waren in juli, augustus en september 108.000 mensen aan het werk, wat 7,6 procent meer is dan een jaar eerder. Hierna was de relatieve toename het grootst in de geestelijke gezondheidszorg en de verpleging, verzorging en thuiszorg. Alleen in de jeugdzorg kromp het personeelsbestand, met 1,3 procent. (ANP)