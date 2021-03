Aantal meldingen trombose na prik AstraZenica in België loopt op

Het aantal meldingen in België van bloedstollingsproblemen of trombose na inenting met het AstraZeneca-vaccin is opgelopen tot elf. Twee ernstige gevallen worden verder onderzocht, meldt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Ze zijn doorgegeven aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat onderzoek doet naar een mogelijk verband tussen bloedstolsels en het AstraZeneca-vaccin.