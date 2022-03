Aantal mensen met corona in ziekenhuizen neemt toe

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met 146 gestegen naar 1920, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de hoogste stijging sinds 7 februari, toen het aantal met 149 opliep.

Op de intensive cares liggen nu 151 coronapatiënten, eentje minder dan zondag. De verpleegafdelingen bevatten nu 1.769 patiënten met corona, 147 meer meer dan een dag eerder. Op de ic’s werden tien nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 212.

LCPS

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die wegens coronabesmetting in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen, maar toevallig ook corona blijken te hebben. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona in het ziekenhuis liggen. Verpleging in isolatie is altijd belangrijk voor mensen met covid en dat kost veel extra tijd.

Amsterdam

Amsterdam telde afgelopen dag het hoogste aantal positieve tests. In de hoofdstad werden 2.029 besmettingen vastgesteld. Utrecht heeft 1.137 nieuwe coronagevallen en Rotterdam 1128. Daarna volgen Den Haag (918) en Nijmegen (708). Op Ameland en Vlieland testte niemand positief.

Overleden

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat zes mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Het gaat om twee mensen uit Zutphen, en verder om inwoners van de gemeenten Breda, Zaanstad, Alphen aan den Rijn en Medemblik.

Vertraging

In de afgelopen week zijn 104 sterfgevallen door corona genoteerd, gemiddeld bijna vijftien per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 januari. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen week zijn gestorven. Hier kunnen ook mensen bij zijn die eerder al zijn overleden, want een sterfgeval wordt soms met wat vertraging geregistreerd. (ANP)