Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen

Gemiddeld waren er in de afgelopen week 51.252 positieve tests per dag. Dat gemiddelde daalt voor de achtste dag op rij.

In Amsterdam kregen 1621 mensen te horen dat ze besmet waren geraakt, in Rotterdam waren dat er 1033. Den Haag telde 965 nieuwe coronagevallen, Groningen 900 en Utrecht 867.

Het RIVM registreerde in de afgelopen dag elf sterfgevallen door toedoen van het coronavirus. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze het afgelopen etmaal zijn gestorven. Dit wordt soms wat later doorgegeven. (ANP)